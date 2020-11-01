Новости Одессы и Одесской области

Украинцев без масок предлагают штрафовать на месте

Украинцев без масок предлагают штрафовать на месте

Украинцев, которые нарушают карантинные меры и не носят маску в общественных местах, полиция начнет штрафовать на месте.

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Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«На повестке дня следующей сессии Верховной Рады Украины законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя», – цитирует Ляшко Телеграм-канал «Украина сейчас».

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины разработал два новых законопроекта, согласно которым украинцам, как частным лицам, так и предприятиям, придется заплатить штраф за неправильное ношение масок в общественных местах.

Так, если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас сумму штрафа существенно снизили. В частности, если прийти в торговый центр и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, сумма штрафа вырастет до 255 грн.

Кроме того, наказывать будут и тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей с масками на подбородках. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

Фото: RT

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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