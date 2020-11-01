Украинцев без масок предлагают штрафовать на месте

Украинцев, которые нарушают карантинные меры и не носят маску в общественных местах, полиция начнет штрафовать на месте.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«На повестке дня следующей сессии Верховной Рады Украины законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя», – цитирует Ляшко Телеграм-канал «Украина сейчас».

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины разработал два новых законопроекта, согласно которым украинцам, как частным лицам, так и предприятиям, придется заплатить штраф за неправильное ношение масок в общественных местах.

Так, если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас сумму штрафа существенно снизили. В частности, если прийти в торговый центр и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, сумма штрафа вырастет до 255 грн.

Кроме того, наказывать будут и тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей с масками на подбородках. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

Фото: RT