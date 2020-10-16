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Украинцев могут начать штрафовать за маски на подбородках

Украинцев могут начать штрафовать за маски на подбородках

Кабинет министров Украины разработал два новых законопроекта, согласно которым украинцам, как частным лицам, так и предприятиям, придется заплатить штраф за неправильное ношение масок в общественных местах.

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Как пишет Obozrevatel, если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас сумму штрафа существенно снизили. Так, если, например, прийти в торговый центр и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, сумма штрафа вырастет до 255 грн.

“Штраф в размере 17 тысяч гривен для большинства украинцев был просто непосильным. Эта нагрузка слишком высокая. Думаю, и бюджет сможет больше собрать, и маски начнут носить правильно, если санкцию ослабить, но при этом дать указания полицейским штрафовать всех, кто не носит правильно маски”, – поясняет юрист Александр Плахотник.

Кроме того, наказывать будут и тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей с масками на подбородках. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

Законопроекты направлены на рассмотрение Верховной Рады.

Между тем, ученые Орегонского университета здоровья и науки пришли к выводу, что даже обычная хирургическая маска снижает риск заражения коронавирусом на 50-80%. Если же оба человека (и зараженный, и здоровый) находятся в масках, риск заражения будет незначительным.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что на сегодняшний день, 16 октября, в Украине выявили рекордные 5992 новых случая заражения COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Фото: akzent.zp.ua

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