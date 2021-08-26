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Украинцам снова начнут отключать газ, свет и воду за долги по коммуналке

Украинцам снова начнут отключать газ, свет и воду за долги по коммуналке

В Украине официально сняли ограничения на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг за долги. Ранее они действовали на период карантина. Таким образом, теперь коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.

Это стало возможным после внесения изменений в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

До принятия изменений на период действия карантина и 30 дней после него начисления пени и штрафов за задолженность за услуги ЖКХ и прекращение предоставления таких услуг были запрещены.

Теперь же, согласно поправкам в законе, такой запрет будет действовать только в «красных» карантинных зонах, а также в течение месяца после отмены ограничений «красной» зоны.

Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям, кроме погашения задолженности, также придется оплатить услугу повторного подключения. Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2000 грн.

Ранее Министерство юстиции Украины позволило государственным и частным исполнителям налагать арест на счета должников за коммунальные услуги, а банкам – автоматически списывать средства с таких арестованных счетов.

По данным Государственной службы статистики Украины, долги населения за коммунальные услуги по состоянию на конец июня 2021 года составили 70,6 млрд грн.

Ранее более 1,5 тыс. платежных карт одесситов были арестованы из-за долгов за воду.

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Источник: ExPro Consulting

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Редакция ПРОФИЛЬ

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