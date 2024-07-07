Украинцам показали будущий флагман морского флота (видео)

Видео ходовых испытаний корвета «Гетман Иван Мазепа», достройка которого происходит сейчас в Турции, обнародовало управление коммуникаций Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

И, как отмечает портал defence-ua, уже сам этот факт привлекает внимание, поскольку это первое официальное подтверждение факта выхода корвета на испытания – до этого были только неофициальные фото в соцсетях в конце мая 2024 года.

Ранее в ВМСУ заявляли о том, что этот корвет должен войти в состав национального флота уже в 2024 году.

На видео можно заметить, что на палубе корабля присутствуют лица в гражданском, и это могут быть работники турецких предприятий, привлеченных к работам по корвету. Кроме того, видно, что в кормовой части еще не смонтирована полностью посадочная площадка под вертолет.

В то же время кадры видео ВМСУ испытаний корвета показывают, что на этом корабле уже установлены отдельные важные элементы вооружения, например 76-мм артустановка Leonardo Super Rapid в носовой части и 35-мм зенитная артиллерийская установка. И также – вероятно элементы под размещение противокорабельных ракет. Кроме того, на корвете уже смонтированы вертикальные пусковые установки под зенитные ракеты MICA VL.

В этой связи можно вспомнить, что почти год назад, в августе 2023 года, командующий ВМСУ Алексей Неижпапа анонсировал ориентировочный перечень вооружения, запланированный для корабля «Гетман Иван Мазепа».

Тогда речь шла о 2х4 пусковых установках под противокорабельные ракеты Harpoon или «Нептун», 21 вертикальной ПУ под зенитные ракеты типа RIM-116, 76-мм и 35-мм артустановки, и вероятное использование дистанционно управляемых боевых модулей Aselsan STMU и легких торпед MU 90 90.

С определенной вероятностью аналогичную номенклатуру вооружения должен получить и второй корвет этого проекта для ВМС Украины под названием «Гетман Павел Скоропадский».

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