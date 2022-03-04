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Флагман украинского флота фрегат «Гетман Сагайдачный» затоплен в Николаеве

Флагман украинского флота фрегат «Гетман Сагайдачный» затоплен в Николаеве

Находившийся на ремонте в Николаеве флагман украинского флота фрегат «Гетман Сагайдачный» затопили.

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Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.

Он рассказал, что руководство страны приняло такое сложное решение – затопить флагман в случае опасности, — еще до начала военных действий. Приказ о затоплении судна отдал командир флагмана.

Это было сделано, чтобы корабли не достался врагу.

«Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды. Но мы построим новый флот. Современный мощный», — говорится в сообщении.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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