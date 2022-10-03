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В Турции спустили на воду первый украинский корвет (фото, видео)

В Турции спустили на воду первый украинский корвет (фото, видео)

Вчера, 2 октября, в столице Турции Стамбуле, был спущен первый украинский корвет класса ADA получил имя «Гетман Иван Мазепа».

Об этом сообщили пресс-службе ВМС ВС Украины.

В сообщении говорится, что 2 октября в Стамбуле на состоялась церемония спуска на воду первого корвета Ada MILGEM, строящегося по заказу Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В церемонии спуска боевого корабля с наименованием «Гетман Иван Мазепа» принял участие командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа. Также на церемонии присутствовала первая леди – Елена Зеленская.

В июле прошлого года в рамках двустороннего военного сотрудничества Украина получила от Турции обновленную версию разведывательно ударного беспилотного комплекса Bayraktar ТВ2 с увеличенным радиусом действия для национального флота, а уже в сентябре был заложен киль будущего корвета.

Будущий корвет – универсальное судно, способное бороться с подводными лодками, авиацией, кораблями противника, оказывать поддержку своему десанту и бороться с десантом противника.

Полностью готово к выполнению боевых задач судно будет в 2024 году, когда и войдет в состав ВМС ВС Украины.

Корветы типа Ada имеют полное водоизмещение свыше 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Полный экипаж – 106 человек.

Вооружение таких корветов состоит из противокорабельных ракет, зенитных ракет, торпед и новейшего радиоэлектронного оборудования для обнаружения противника, и управления огнем.

Для Украины их строят с учетом возможности перевооружения на новые образцы вооружения и с возможностью использования вооружения различных производителей. То есть ячейки под крылатые ракеты подходят как для «гарпунов», так и для как ракет комплекса «Нептун», турецкой Atmaca, норвежской Naval Strike Missile и других.

Предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.

В Турции спустили на воду первый украинский корвет
В Турции спустили на воду первый украинский корвет
В Турции спустили на воду первый украинский корвет
будущий вид украинского корвета
В Турции спустили на воду первый украинский корвет
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Редакция ПРОФИЛЬ

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