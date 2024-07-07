Українцям показали майбутній флагман морського флоту (відео)

Українцям показали майбутній флагман морського флоту (відео)

Сьогодні, 7 липня 2024 року, в Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ. І напередодні українцям показали новий флагман флоту «Гетьман Іван Мазепа».

Відео ходових випробувань корвету «Гетьман Іван Мазепа», добудова якого відбувається зараз у Туреччині, оприлюднило управління комунікацій Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

І, як зазначає портал defence-ua, вже сам цей факт привертає увагу, оскільки це перше офіційне підтвердження факту виходу корвету на випробування – до цього були лише неофіційні фото у соцмережах наприкінці травня 2024 року.

Раніше у ВМСУ заявляли про те, що цей корвет має увійти до складу національного флоту вже 2024 року.

На відео можна помітити, що на палубі корабля присутні особи у цивільному, і це можуть бути працівники турецьких підприємств, залучених до корветових робіт. Крім того, видно, що в кормовій частині ще не змонтовано повністю посадковий майданчик під вертоліт.

Корвет «Гетман Иван Мазепа» проходит испытания

Водночас кадри відео ВМСУ випробувань корвету показують, що на цьому кораблі вже встановлено окремі важливі елементи озброєння, наприклад 76-мм артустановка Leonardo Super Rapid у носовій частині та 35-мм зенітна артилерійська установка. І також – можливо елементи під розміщення протикорабельних ракет. Крім того, на корветі вже змонтовано вертикальні пускові установки під зенітні ракети MICA VL.

У зв’язку з цим можна згадати, що майже рік тому, у серпні 2023 року, командувач ВМСУ Олексій Неїжпапа анонсував орієнтовний перелік озброєння, запланований для корабля «Гетьман Іван Мазепа».

Тоді йшлося про 2х4 пускові установки під протикорабельні ракети Harpoon або «Нептун», 21 вертикальну ПУ під зенітні ракети типу RIM-116, 76-мм і 35-мм артустановки, і можливе використання дистанційно керованих бойових модулів Aselsan STMU і легких торпед MU 90.

З певною ймовірністю аналогічну номенклатуру озброєння має отримати й другий корвет цього проекту для ВМС України під назвою «Гетьман Павло Скоропадський».

Читайте також: «Крейсер «Москва» і не тільки: як здолати ворожий флот, не маючи свого.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk