Українцям показали майбутній флагман морського флоту (відео)

Відео ходових випробувань корвету «Гетьман Іван Мазепа», добудова якого відбувається зараз у Туреччині, оприлюднило управління комунікацій Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

І, як зазначає портал defence-ua, вже сам цей факт привертає увагу, оскільки це перше офіційне підтвердження факту виходу корвету на випробування – до цього були лише неофіційні фото у соцмережах наприкінці травня 2024 року.

Раніше у ВМСУ заявляли про те, що цей корвет має увійти до складу національного флоту вже 2024 року.

На відео можна помітити, що на палубі корабля присутні особи у цивільному, і це можуть бути працівники турецьких підприємств, залучених до корветових робіт. Крім того, видно, що в кормовій частині ще не змонтовано повністю посадковий майданчик під вертоліт.

Водночас кадри відео ВМСУ випробувань корвету показують, що на цьому кораблі вже встановлено окремі важливі елементи озброєння, наприклад 76-мм артустановка Leonardo Super Rapid у носовій частині та 35-мм зенітна артилерійська установка. І також – можливо елементи під розміщення протикорабельних ракет. Крім того, на корветі вже змонтовано вертикальні пускові установки під зенітні ракети MICA VL.

У зв’язку з цим можна згадати, що майже рік тому, у серпні 2023 року, командувач ВМСУ Олексій Неїжпапа анонсував орієнтовний перелік озброєння, запланований для корабля «Гетьман Іван Мазепа».

Тоді йшлося про 2х4 пускові установки під протикорабельні ракети Harpoon або «Нептун», 21 вертикальну ПУ під зенітні ракети типу RIM-116, 76-мм і 35-мм артустановки, і можливе використання дистанційно керованих бойових модулів Aselsan STMU і легких торпед MU 90.

З певною ймовірністю аналогічну номенклатуру озброєння має отримати й другий корвет цього проекту для ВМС України під назвою «Гетьман Павло Скоропадський».

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