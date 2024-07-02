Украина стала одной из самых «горячих» стран Европы: когда спадет жара

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Сейчас, температуры в Украине можно сравнить со Средиземноморскими. Так, украинская жара будет достигать тех же значений, что в Италии и Греции, то есть 30-34 градуса, а в южной части, центральных и восточных областях будет отмечаться сильная жара до 37 градусов.

«Однако, Украина в данный период не является самой жаркой — в Испании ожидается +40°! Но жара в Испанию пришла из Сахары, а вот в Украину раскаленный воздух поступает из другого сухого горячего региона — из Аравии. Именно аравийский воздух всегда приносит самую жаркую погоду в наш регион», — отмечают синоптики.

Распространяясь с юго-востока, он накрывает почти всю страну, немного не дотягиваясь до наших западных границ Украины. Тут более низкие температуры — до +30°.

По прогнозу синоптиков, жара в Украине продлится еще и на этой неделе и с каждым днем будет только возрастать. Чем дольше удерживается волна жары — тем меньше охлаждаются поверхности застроек, бетон и асфальт в течение ночи, поэтому с каждым днем комфортность восприятия температур, которые по сути не меняются, ухудшается, особенно в условиях города.

А в регионах, где будут прогнозироваться кратковременные дожди жара будет сочетаться с влагой, создавая эффект парника и духоты.

Каких температур ожидать в ближайшие дни

В среду, 3-го июля, на западе и севере Украины температура воздуха ощутимо снизится, местами возможны грозовые дожди. В среду в западной части даже возможно снижение до +18+22 градусов. Об этом сообщила в facebook метеоролог и синоптик Наталья Диденко.

А вот на востоке, юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) сильная жара еще будет продолжаться, температура воздуха будет достигать и превышать +35 градусов.

«Пейте больше воды, двигайтесь медленнее, избегайте открытого солнца, особенно осторожно с огнем, не стесняйтесь надеть на голову смешную панамку, пусть кому-то будет смешно, чтобы вам потом не печально, следите за своими домашними животными, налейте водичку в старую мисочку уличным, купите бутылочку воды бездомному возле метро, делайте тщательную термическую обработку продуктов и, конечно, не забывайте донатить для тех, кто не может себе позволить не только кондиционер, а даже шорты или какую-нибудь легкую футболку», — советует синоптик.

Напомним, воздушные массы среднеазиатского происхождение периодически приносят в Украину пыль и «грязные» дожди.