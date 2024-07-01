Прогноз синоптиков на 2 июля: жара продолжается

Завтра, во вторник, 2 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области после дождей и относительной прохлады снова вернется летняя жара.
Прогноз погоды в Одессе на 2 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 21-23°C, днем 29-31°C.
Температура морской воды 22-23°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 2 июля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 19-24°C, днем 29-34°C.
На автодорогах области видимость хорошая.