Ключевые моменты:

Украина получит до 17 систем Patriot от третьих стран

Поставки должны начаться уже через несколько дней

Детали передачи

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в ближайшее время получит дополнительные батареи Patriot от третьих стран. По его словам, речь идет о 17 системах, которые уже находятся в процессе подготовки к отправке.

Он также уточнил, что не все батареи могут быть использованы, однако значительная их часть появится непосредственно на поле боя. Ожидается, что передача систем состоится в течение нескольких дней.

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