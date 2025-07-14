трамп

Ключевые моменты:

  • Украина получит до 17 систем Patriot от третьих стран
  • Поставки должны начаться уже через несколько дней

Детали передачи

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в ближайшее время получит дополнительные батареи Patriot от третьих стран. По его словам, речь идет о 17 системах, которые уже находятся в процессе подготовки к отправке.

Он также уточнил, что не все батареи могут быть использованы, однако значительная их часть появится непосредственно на поле боя. Ожидается, что передача систем состоится в течение нескольких дней.

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