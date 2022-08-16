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Угроза Одессе со стороны моря в большой степени нейтрализована — британская разведка

Угроза Одессе со стороны моря в большой степени нейтрализована — британская разведка

Из-за насыщенности украинской береговой обороны противокорабельными ракетами российские корабли не рискуют приближаться к берегу. Десант Одессе почти не грозит.

Об этом сообщает в своем твиттер Британская военная разведка.

Благодаря этому, отмечают в ведомстве, Украина может направить свои ресурсы на борьбу с сухопутными войск РФ на других направлениях.

Корабли Черноморского флота РФ занимают оборонительные позиции и не имеют эффективного контроля над морем. Патрулирование надводной частью вражеского флота ограничивается водами в пределах видимости крымского побережья.

Подобные действия противоречат повышенной военно-морской активности России в других морях, что типично для этого периода времени.

Разведка Великобритании отмечает, что надводные корабли ЧМФ используют крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступательных операций, и, одновременно с этим, испытывают трудности в эффективном контроля над Черным морем.

«Флот потерял флагманский корабль «Москва», значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиный. Ограниченная эффективность Черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения России», — говорится в отчете разведывательного ведомства.

В этом контексте угроза высадки российского десанта в Одессе нейтрализована, благодаря чему, как предполагают в Минобороне Великобритании, Украина может перенаправить ресурсы для ограничения российских сухопутных сил в других местах.

Ранее спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук объяснял, угрожает ли Одессе российский морской десант.

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российские корабли

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Редакция ПРОФИЛЬ

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