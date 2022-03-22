Морпехов, которых готовили к высадке в Одессе, ликвидировали (видео)

Приятную для одесситов новость сообщил сегодня спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук: Вооруженные силы Украины уничтожили подразделения морпехов, которые, по плану российских захватчиков, должны были штурмовать Одессу.

Об этом Братчук рассказал в своем традиционном утреннем обращении к горожанам на своих страницах в соцсетях.

«Частично тот особый состав, который пытался в начале большой войны попробовать высадиться тут у нас, на одесском побережье, к сожалению, не пошел на дно, но, к счастью, убит, уничтожен и гниет под Николаевом, гниет под Мариуполем. И такая участь каждого оккупанта»,

– рассказал спикер военной администрации.

Он также добавил, что оставшаяся часть морских пехотинцев еще «болтается в Черном море», тоже вскоре «отправится на корм бычкам».

«Морпєхі», що мали десантуватися біля Одеси, гниють під Миколаєвом та Маріуполем. Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 21 марта 2022 г.

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Фото иллюстративное, автор – Макс Левин