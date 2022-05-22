Угроза нанесения ракетных ударов с Черного моря остается в силе

Ночь на воскресенье, 22 мая 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области без обстрелов, рассказал спикер областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

По данным ОВА, в настоящее время в Черном море околачиваются несколько кораблей черноморского флота рф. Речь идет о шести десантных кораблях и двух носителях крылатых ракет, которые до сих пор могут угрожать безопасности жителей как Одессы и области, так и других регионов Украины.

Кстати, морских пехотинцев рашистам не хватает, и они уже начинают набирать кого попало с других кораблей. Дошло уже до коков и начальников гальонов, отмечает Братчук. Он также выразил уверенность, что всем этим «корабелам» сегодня «немножко не повезет»: с ними «вступит в бой» черноморский шторм.

Кроме того, представитель ОВА ответил на вопрос об изменении порядка проезда трассы Одесса – Рени. По его словам, изменения заключаются только в том, что станет более детальной проверка всех, кто передвигается по этой трассе. А в целом проезд по трассе Одессе – Рени открыт.

Также Братчук в очередной раз призвал не гулять по одесским и черноморским пляжам, причисляя себя к «когорте бессмертных».

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