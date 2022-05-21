Пограничники разъяснили условия пропуска через Паланку

Трасса Одесса-Рени остается открытой для транзитного проезда в обе стороны для всех. Однако теперь пограничники будут тщательнее проверять целые поездки.

Государственная пограничная служба разъяснила ситуацию по усилению режима на границе с Молдовой.

«Если вы едете на работу, либо домой, либо в командировку, либо, например, на вокзал, чтобы сесть на поезд – никаких проблем не будет. Главное, чтобы вы не думали ничего дурного», — написал в своем блоге спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

То есть на контрольных пунктах в Маяках и Удобном пограничники имеют право дополнительно проверить намерения путешественников, в том числе по транзитному участку.

Если вы имеете подтверждение цели своего следования (служебная деятельность, следование к месту жительства и регистрации, билеты для дальнейшего движения, т.д.) и при опросе у пограничника не возникает подозрений относительно ваших намерений воспользоваться особенностями местности преступным способом, вы следуете дальше в общем порядке.

Поэтому просим отнестись с пониманием к введенным ограничениям, быть толерантным и готовыми обосновать цель своей поездки через этот участок пограничной местности.

Автобусы через Паланку тоже будут ездить в обычном режиме.

Ограничения, введенные в пограничные в Одесской области, направленные на усиление контроля за пограничным режимом, введенные в рамках военного положения, с целью обеспечения надежной охраны государственной границы, недопущения ее нарушений.

На жизнедеятельность законопослушных граждан они не повлияют.

Ранее стало известно, что в районе границы с Молдовой ввели новые ограничения на проезд, отдых и рыбалку.

Также сообщалось, что у мужчин призывного возраста возникли сложности с транзитом через Паланку.