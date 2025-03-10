Одесса накануне 8 марта

Прогноз погоды в Одессе на 11 марта

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-6°C тепла, днем 9-11°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 11 марта

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6°C тепла, днем 16-21°C, в прибрежной зоне 9-11°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Выбор редакции:

    Подписаться
    Уведомить о
    guest
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии

    Ещё по теме