Прогноз погоды в Одессе на 11 марта
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-6°C тепла, днем 9-11°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 11 марта
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6°C тепла, днем 16-21°C, в прибрежной зоне 9-11°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
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