Одесса накануне 8 марта

Прогноз погоди в Одесі на 11 березня

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Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-6°C тепла, вдень 9-11°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 11 березня

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6°C тепла, вдень 16-21°C, у прибережній зоні 9-11°C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

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