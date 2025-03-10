Прогноз погоди в Одесі на 11 березня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-6°C тепла, вдень 9-11°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 11 березня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6°C тепла, вдень 16-21°C, у прибережній зоні 9-11°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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