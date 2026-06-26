Ключевые моменты:

В ночь на 26 июня россияне атаковали Вилковскую общину в Одесской области.

Повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура, возник пожар.

Пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь.

Без электроснабжения остались Вилково и часть населенных пунктов.

Огород без электричества

В ночь на 26 июня русские войска нанесли удар по энергетической и гражданской инфраструктуре Вилково в Одесской области. В результате атаки возник пожар, который оперативно начали устранять спасатели ГСЧС.

По информации Измаильской райгосадминистрации, пострадал один человек. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Из-за повреждений энергетических объектов без электроснабжения остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской громады. Энергетики уже приступили к возобновляемым работам.

По словам Председателя Одесской ОВА Олега Кипера, повреждения получила гражданская инфраструктура. В результате атаки вспыхнул коттеджный дом.

Напомним, в Одессе из-за жары и массового использования кондиционеров потребление электроэнергии может возрасти на 25%. Наибольшую нагрузку на энергосистему прогнозируют в конце июля и начале августа. В отсутствие массированных российских атак Украина должна пройти лето без графиков отключений. Однако в самом плохом сценарии отключения света могут длиться до 5 часов в вечерние часы пикового потребления.