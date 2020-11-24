Денег нет: правительство заморозило зарплаты учителям

Правительство Украины “заморозило” зарплаты педагогических работников на нынешнем уровне.
Своим решением от 23 ноября Кабмин приостановил еще на год, до 31 декабря 2021 года действие правительственного постановления от 10 июля 2019 года № 822 “Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки”.
То есть ранее 2022 года зарплату педагогам повышать не планируют. Официально, “в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования”. Ее повышение перед своим уходом в отставку задумал еще Кабмин по руководством Владимира Гройсмана.
Однако следующий состав Кабмина (при премьер-министре Гончаруке) отложил повышение до конца 202о года. Теперь рост учительских зарплат отложили еще на год.
Кстати, правительство задумало повысить в 2021 году зарплаты чиновникам. В частности Кабинет министров планирует внести изменения в постановления КМУ от 18 января 2017 года №15 об оплате труда работников государственных органов.