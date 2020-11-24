Денег нет: правительство заморозило зарплаты учителям

Своим решением от 23 ноября Кабмин приостановил еще на год, до 31 декабря 2021 года действие правительственного постановления от 10 июля 2019 года № 822 “Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки”.

То есть ранее 2022 года зарплату педагогам повышать не планируют. Официально, “в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования”. Ее повышение перед своим уходом в отставку задумал еще Кабмин по руководством Владимира Гройсмана.

Однако следующий состав Кабмина (при премьер-министре Гончаруке) отложил повышение до конца 202о года. Теперь рост учительских зарплат отложили еще на год.

Кстати, правительство задумало повысить в 2021 году зарплаты чиновникам. В частности Кабинет министров планирует внести изменения в постановления КМУ от 18 января 2017 года №15 об оплате труда работников государственных органов.