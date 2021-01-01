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Что ждет одесситов с 1 января: краткий ликбез

Что ждет одесситов с 1 января: краткий ликбез

С 1 января 2021 года в Украине вступили в силу ряд законов. Чего же ожидать в новом году одесситам?

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Зарплата и пенсии стала больше

По заявлению Минфина, с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повышается до 6 тысяч гривен, а уже с 1 декабря 2021 года она станет больше еще на 500 гривен. Для людей старше 65 лет, со стажем 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин пенсии вырастут с 2100 до 2400 гривен, а с 1 июля – до 2600 гривен.

Выросли тарифы на тепло, газ и электричество

Теперь тарифы на электричество должны стать больше почти до 3,3 гривен за кВт * ч. Чтобы этого не произошло, правительство установило единую фиксированную цену на электроэнергию для бытовых потребителей – 1,68 гривен за кВт * ч. Также поднялась цена на услуги газоснабжения – большинство компаний предлагают его по цене 8,8-9,9 гривен за кубометр. Вместе с этим украинцы будут платить больше и за доставку – около 2 гривен за кубометр. Что касается новой цены за тепло населению, то средний тариф для 23 украинских ТЭЦ составил 1121,71 гривен за Гкал.

Отсрочили кассовые аппараты для ФОПов

Соответствующий закон уже вступил в силу. Однако ровно через год закон обяжет применение РРО (ПРРО) для ФОПов – плательщикам единого налога второй-четвертой групп. А еще с 1 января ФОПам на общей системе налогообложения больше не надо будет вести «Книгу учета доходов и расходов». Ее заменит утвержденная Минфином «Типовая форма», которую можно заполнять в бумажном или электронном виде, а также через электронный кабинет налогоплательщика.

Украинцы могут сами выбирать банк для получения зарплаты

Нацбанк отмечает, что после введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в частности, счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.

Запретили продавать электронные сигареты без акциза и лицензий

Постановление №643 было принято еще 27 июля. Кроме этого, в Украине появятся штрафы за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Верховная Рада уже одобрила законопроект.

Читайте также: Отопление, вода, электроэнергия: как вырастут цены на коммуналку в Одессе в 2021 году.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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