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Медосмотр для школьников: каких врачей нужно пройти ребенку перед занятиями?

Медосмотр для школьников: каких врачей нужно пройти ребенку перед занятиями?

Перед началом учебного года будущим первоклассникам нужно пройти обязательный медосмотр. Врачи должны проверить здоровье ребенка и выдать специального образца справку в школу.

О сроках подачи и формате справок родителей должны проинформировать в учебном заведении. Как правило, требуется справка о прохождении медосмотра и карта прививок.

Что включает медосмотр для школьников:

  • педиатр после осмотра определяет, в какую группу для занятий физкультурой направить ребенка, при необходимости направляет школьника на вакцинацию, анализы или к узкопрофильным специалистам;
  • оториноларинголог осматривает полость носа, носоглотку и уши, миндалины;
  • офтальмолог проверяет зрение;
  • хирург проверяет наружные половые органы у мальчиков, а также наличие паховой грыжи, сколиоза, плоскостопия у мальчиков и девочек;
  • невропатолог оценивает состояние зрительного аппарата и функции черепно-мозговых нервов.

Для получения справки также нужно сдать анализ крови и мочи. Детям от 14 лет для медицинского осмотра дополнительно нужно обследоваться у гинеколога (для девочек) или уролога-андролога (для мальчиков).

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Схема обязательных медосмотров в соответствии с возрастом ребенка

6 ЛЕТ

  • Врач-педиатр
  • Врачи-специалисты: хирург, ортопед-травматолог, офтальмолог, стоматолог.
  • Дополнительные исследования: анализ крови (на гемоглобин).

7-10 ЛЕТ

  • Врач-педиатр
  • Врачи-специалисты: в случае пребывания ребенка на диспансерном учете.
  • Дополнительные исследования: по показаниям.

11 ЛЕТ

  • Врач-педиатр
  • Врачи-специалисты: хирург, ортопед-травматолог, офтальмолог, стоматолог.
  • Дополнительные исследования: анализ крови (на гемоглобин и на сахар — для детей из групп риска).

12-13 ЛЕТ

  • Врач-педиатр
  • Врачи-специалисты: в случае пребывания ребенка на диспансерном учете.
  • Дополнительные исследования: по показаниям.

14-15 ЛЕТ

  • Врач-педиатр
  • Врачи-специалисты: стоматолог, гинеколог.
  • Дополнительные исследования: флюорография и анализ крови (на гемоглобин).

16-17 ЛЕТ

  • Врач-педиатр
  • Врачи-специалисты: стоматолог, гинеколог, хирург, эндокринолог, психолог.
  • Дополнительные исследования: флюорография.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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