Перед началом учебного года будущим первоклассникам нужно пройти обязательный медосмотр. Врачи должны проверить здоровье ребенка и выдать специального образца справку в школу.
О сроках подачи и формате справок родителей должны проинформировать в учебном заведении. Как правило, требуется справка о прохождении медосмотра и карта прививок.
Что включает медосмотр для школьников:
- педиатр после осмотра определяет, в какую группу для занятий физкультурой направить ребенка, при необходимости направляет школьника на вакцинацию, анализы или к узкопрофильным специалистам;
- оториноларинголог осматривает полость носа, носоглотку и уши, миндалины;
- офтальмолог проверяет зрение;
- хирург проверяет наружные половые органы у мальчиков, а также наличие паховой грыжи, сколиоза, плоскостопия у мальчиков и девочек;
- невропатолог оценивает состояние зрительного аппарата и функции черепно-мозговых нервов.
Для получения справки также нужно сдать анализ крови и мочи. Детям от 14 лет для медицинского осмотра дополнительно нужно обследоваться у гинеколога (для девочек) или уролога-андролога (для мальчиков).
Схема обязательных медосмотров в соответствии с возрастом ребенка
6 ЛЕТ
- Врач-педиатр
- Врачи-специалисты: хирург, ортопед-травматолог, офтальмолог, стоматолог.
- Дополнительные исследования: анализ крови (на гемоглобин).
7-10 ЛЕТ
- Врач-педиатр
- Врачи-специалисты: в случае пребывания ребенка на диспансерном учете.
- Дополнительные исследования: по показаниям.
11 ЛЕТ
- Врач-педиатр
- Врачи-специалисты: хирург, ортопед-травматолог, офтальмолог, стоматолог.
- Дополнительные исследования: анализ крови (на гемоглобин и на сахар — для детей из групп риска).
12-13 ЛЕТ
- Врач-педиатр
- Врачи-специалисты: в случае пребывания ребенка на диспансерном учете.
- Дополнительные исследования: по показаниям.
14-15 ЛЕТ
- Врач-педиатр
- Врачи-специалисты: стоматолог, гинеколог.
- Дополнительные исследования: флюорография и анализ крови (на гемоглобин).
16-17 ЛЕТ
- Врач-педиатр
- Врачи-специалисты: стоматолог, гинеколог, хирург, эндокринолог, психолог.
- Дополнительные исследования: флюорография.
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