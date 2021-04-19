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Учебный год могут продлить: названо условие

Учебный год могут продлить: названо условие

Учебный год в школах и образовательных учреждениях Украины может быть продлен, если возникнет такая необходимость. 

Решение в связи с карантином могут принять местные власти в зависимости от ситуации в том или ином регионе.

Об этом в эфире “Сниданка с 1+1” заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

По его словам, учебный год в школах длится до 30 июня, а обучение должно длиться не меньше 175 учебных дней в течение года.

“По закону учебный год длится до 30 июня. Если школа или управление/департамент образования решит продлить учебный год, они имеют на это право”, – отметил Горбачев.

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