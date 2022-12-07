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Участок трассы Одесса – Рени закроют для проезда – когда и почему?

Участок трассы Одесса – Рени закроют для проезда – когда и почему?

В Службе автомобильных дорог Одесской области напоминают: движение через железнодорожный переезд на трассе государственного значения М-15 Одесса – Рени возле пгт Сарата будет временно перекрыто из-за аварийно-ремонтных работ на переезде.

Ранее сообщалось, что аварийные работы на железнодорожном переезде возле Сараты будут выполняться с 23:00 часов 6 декабря до 05:00 часов утра 12 декабря.

По уточненной информации, для выполнения полного комплекса работ движение на данном участке дороги будет полностью перекрыто с 21:00 часов 9 декабря до 06:00 12 декабря.

На время проведения работ объезд будет осуществляться через дорогу местного значения О162235 и территориального значения Т-16-43, по маршруту с. Ярославка и с. Кулевча в обоих направлениях (г. Измаил и г. Одесса).

схема объезда

Данный маршрут объезда – самый короткий, а дорога в удовлетворительном состоянии, сообщает Автодор.

Перенаправлять движение транспорта и оказывать дополнительную помощь в местах объездов будут патрульные полицейские.

Кроме того, участники дорожного движения будут проинформированы о маршруте объезда с помощью дорожных знаков.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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