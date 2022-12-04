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В районе Сараты на неделю закроют трассу Одесса-Рени: как объехать

В районе Сараты на неделю закроют трассу Одесса-Рени: как объехать

Трасса будет перекрыта с вечера 6 декабря по утро 12 декабря. Причина – ремонт Железнодорожного переезда.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

С 23:00 часов вечера 6 декабря до 05:00 часов утра 12 декабря на дороге М-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест), км 118+300 (возле пгт. Сарата) будет закрыто движение для в связи с аварийно-ремонтными работами на железнодорожном переезде, говорится в информации от дорожников.

Причиной ремонта переезда названо большое количество жалоб по поводу пробок, состояния покрытия на железнодорожном переезде.

Работы будет проводить АО «Укрзализныця». Их цель — ликвидировать аварийную ситуацию, которая произошла на переезде возле пгт. Сарата, путем поднятия путей, что выровняет продольный профиль участка переезда и позволит транспорту с большей скоростью пересекать указанный участок. Также будет произведен ремонт покрытия на переезде и на подходах к нему.

На время проведения работ, объезд будет осуществляться через дорогу местного значения О162235 и территориального значения Т-16-43, по маршруту с. Ярославка и с. Кулевча в обоих направлениях (г. Измаил и г. Одесса).

Данный маршрут объезда – самый короткий и имеет удовлетворительное состояние дорожного покрытия.

Силами патрульной полиции будет предоставлена помощь в местах объездов, для дополнительного информирования и перенаправления движения транспортного потока.

Участники дорожного движения будут проинформированы о маршруте объезда с помощью дорожных знаков.

Схема объезда железнодорожного переезда:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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