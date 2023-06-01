Убил, а тело бросил в колодец: подробности убийства в Одесской области

Правоохранители установили, что в последний раз его видели в компании ранее судимого односельчанина. После обысков в его доме нашли тело пропавшего 39-летнего мужчины, сброшенное в засохший колодец, который был прикрыт шифером и мусором.

Как выяснили полицейские, погибший пришел к односельчанину в гости. Между ними возникла ссора, во время которой подозреваемый схватился за нож и нанес многочисленные ранения. А после ударил потерпевшего топором в лицо. От полученных травм мужчина погиб. А злоумышленник спрятал тело в колодце и пешком убежал в Измаил, где жил под открытым небом, где его стражи порядка и нашли.

Подозреваемый признался в совершенном преступлении. Ему сообщили подозрение в умышленном убийстве – ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Следственные действия продолжаются, суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.

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