Убийство криминального авторитета и запрет на лов рыбы: чрезвычайные новости Одессы и области 20 августа

В Одессе и Одесской области в четверг, 20 августа, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- В Анталье (Турция) убили криминального авторитета Надира Салифова, который также известен как Лоту Гули.
- Рядом с выросшим рестораном МакДональдс в районе Одесского автовокзала появилась «достопримечательность»: часть живого дерева рабочие попросту закатали в бетон. То есть, получилось что-то вроде постамента «памятнику». Что при этом произойдет с деревом, догадаться не сложно.
- В северо-западной части с 20 августа Черного моря вступил в силу запрет на вылов азово-черноморской кефали.