В Турции убили Лоту Гули – главаря банды из Одесской области

В Анталье (Турция) убили криминального авторитета Надира Салифова, который также известен как Лоту Гули.

Его убили в ночь на 20 августа четырьмя выстрелами.

Об этом сообщает азербайджанское издание haqqin.az.

Убийцу задержали. Им оказался другой представитель криминального мира Хан Ахмедлинский. Он входил в окружение убитого.

Надир Салифов (Лоту Гули) родился в 1972 году в Грузии. Однако с 2005 по 2017 годы отбывал наказание в тюрьме в Азербайджане. Освободившись уехал в Турцию. Правда, его вскоре оттуда депортировали, и он вернулся в Турцию как нелегал. Его ОПГ действовали на территории нескольких стран, в том числе и в Украине.

Ранее представителей этой банды задержали в Одессе.

Фото: Одесса онлайн