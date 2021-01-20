Убийство Даши Лукьяненко: обвиняемый демонстративно порезал себе горло в зале суда (видео 18+)

Однако обвиняемый в зале суда начал заявлять о своей невиновности, внезапно откуда-то достал металлический предмет, которым стал резать себе горло. “Сегодня я просто умру. Я поставлю точку. Не кто-то, а я поставлю точку”, – сказал Тарасов. Его увели из зала суда.

О преступлении он сказал: “В действительности это был не я”.

Напомним, девочка пропала 13 июня 2019 года, когда шла из дома в танцевальный кружок в Ивановке Одесской области. Прохожие слышали детский крик и лай собаки. Но сразу ее найти не удалось. Поиски велись неделю – ребенка разыскивали сотни людей. К круглосуточным поискам были привлечены сотрудники полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, волонтеры, были задействованы водолазы и авиация. 19 июня Дашу Лукьяненко нашли мертвой в выгребной яме одного из домов Ивановки.

Полиция задержала 22-летнего парня, который жил в этом доме. Он признался в убийстве и во время следственного эксперимента воспроизвел свои преступные действия. В тот страшный день он, увидев девочку на улице, затащил ее в дом, где пытался изнасиловать. Чтобы скрыть следы преступления, он ударил ее шилом и задушил. Тело спрятал в выгребной яме своего дома.