Убийство Амины Окуевой: прокуратура заявила о завершении расследования

Киевская облпрокуратура завершила расследование дела в отношении преступной организации, которую считает причастной к убийству добровольца, уроженки Одессы Амины Окуевой.
Дело уже передали в суд, сообщили в Офисе генпрокурора.
Фигуранты дела – шесть человек, которые, по версии следствия, причастны к серии заказных убийств, совершенных в 2016 – 2019 годах. Следствие считает, что они убили не только Амину Окуеву, но и директора ООО “Капарол”, директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката.
Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы. При этом одного из обвиняемых, уроженца Дагестана (республика в РФ) Игоря Редькина, суд недавно освободил из СИЗО и отправил под домашний арест.
Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха в Киевской области. На нее было совершено вооруженное нападение, когда она находилась в автомобиле. Ее муж Адам Осмаев получил ранение.
Кто такая Амина Окуева?
Амина Окуева — вовсе не чеченка, как ее часто описывают. Родилась она в Одессе с именем Анастасия. Ее мать — журналистка Ирина Никифорова, польского происхождения, по девичьей фамилии Каминская. Отчим Виктор Никифоров был директором музея Западного и Восточного искусства. Во время учебы в одном из ВУЗов Москвы, Анастасия вышла замуж за чеченца Ису Мустафинова, приняла мусульманскую веру и сменила имя на Амину. После его смерти, она вышла замуж снова — за Ислама Тухашева, имевшего документы на фамилию Окуев. Когда второй муж отбывал пожизненное заключение в России за убийство силовика, как отмечала сама Амина в одном из интервью, она познакомилась на интернет-ресурсе, посвященном борьбе чеченского народа за независимость от России, с Адамом Осмаевым.
Адам и Амина сначала были на Майдане, затем активно воевали в АТО. Амина участвовала в парламентских выборах.
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