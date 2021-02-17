Убийство Амины Окуевой: прокуратура заявила о завершении расследования

Дело уже передали в суд, сообщили в Офисе генпрокурора.

Фигуранты дела – шесть человек, которые, по версии следствия, причастны к серии заказных убийств, совершенных в 2016 – 2019 годах. Следствие считает, что они убили не только Амину Окуеву, но и директора ООО “Капарол”, директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката.

Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы. При этом одного из обвиняемых, уроженца Дагестана (республика в РФ) Игоря Редькина, суд недавно освободил из СИЗО и отправил под домашний арест.

Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха в Киевской области. На нее было совершено вооруженное нападение, когда она находилась в автомобиле. Ее муж Адам Осмаев получил ранение.

Кто такая Амина Окуева?

Амина Окуева — вовсе не чеченка, как ее часто описывают. Родилась она в Одессе с именем Анастасия. Ее мать — журналистка Ирина Никифорова, польского происхождения, по девичьей фамилии Каминская. Отчим Виктор Никифоров был директором музея Западного и Восточного искусства. Во время учебы в одном из ВУЗов Москвы, Анастасия вышла замуж за чеченца Ису Мустафинова, приняла мусульманскую веру и сменила имя на Амину. После его смерти, она вышла замуж снова — за Ислама Тухашева, имевшего документы на фамилию Окуев. Когда второй муж отбывал пожизненное заключение в России за убийство силовика, как отмечала сама Амина в одном из интервью, она познакомилась на интернет-ресурсе, посвященном борьбе чеченского народа за независимость от России, с Адамом Осмаевым.

Адам и Амина сначала были на Майдане, затем активно воевали в АТО. Амина участвовала в парламентских выборах.

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