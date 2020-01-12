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Новости Одессы и Одесской области

Правоохранители задержали предполагаемых убийц одесситки Амины Окуевой

Правоохранители задержали предполагаемых убийц одесситки Амины Окуевой

Нацполиция Украины задержала группировку, участников которой подозревают в серии заказных преступлений.

Киллеры, в частности, могут быть причастны к убийству в 2017 году добровольца АТО, а также супруги чеченца Адама Осмаева одесситки Амины Окуевой.

Об этом сообщил на его странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, тогда, три года назад, обстреляв машину, где Амина ехала с ее супругом, стрелки бросили оружие на месте преступления. По оставшимся на автомате отпечаткам и определили возможную причастность к убийству задержанных.

“ДНК одного из задержанных совпала с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Идут следственные действия. Благодарю полицейских за службу!” – написал Арсен Аваков.

Фото: uacrisis.org, Facebook министра внутренних дел Арсена Авакова

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