Новости Одессы и Одесской области

Убийцу девушки в одесской аптеке арестовали на 2 месяца

Убийцу девушки в одесской аптеке арестовали на 2 месяца

Киевский районный суд Одессы сегодня, 25 сентября, избрал меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве девушки в аптеке на улице Королева.

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Как информирует 048.ua, подозреваемого в убийстве суд заключил под стражу на два месяца без права на залог.

Обвиняемый с такой мерой пресечения согласен. При этом на вопрос, признает ли он свою вину, он не ответил.

Напомним, ранее в полиции рассказали подробности резонансного убийства в круглосуточной аптеке на ул. Королева в Одессе.

Также «Одесская жизнь» писала о том, что подозреваемого в убийстве 21-летней работницы аптеки задержали – им оказался 35-летний уроженец Кодымского района.

Напомним, ранним утром 23 сентября в Одессе в круглосуточной аптеке по улице Королева, 33-а зарезали девушку-фармацевта.

Фото: 048.ua

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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