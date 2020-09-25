Новости Одессы и Одесской области

Стали известны подробности убийства в одесской аптеке на Королева (видео)

Стали известны подробности убийства в одесской аптеке на Королева (видео)

О подробностях убийства в круглосуточной аптеке на правоохранители рассказали на странице одесской Нацполиции в Одесской области в Facebook.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Мы уже писали, что одесские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 21-летней работницы аптеки. Сейчас 35-летний уроженец Кодымского района ждет меру пресечения в изоляторе временного содержания. Ему инкриминируется умышленное убийство из корыстных побуждений.

Напомним, тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено вчера утром в помещении аптеки на ул. Ак.Корольова. Полицейские установили, что к преступлению причастен работник учреждения, который в настоящее время находится в стадии увольнения.

Преступник снимал жилье в другом районе города и приехал к аптеке на автомобиле заранее (около 22:00). Около трех часов ночи он пришел в аптеку, постучал в дверь и, показав фармацевту свое удостоверение ревизора, заявил, что прибыл для проверки.

Девушка-фармацевт впустила злоумышленника в помещение, где по его требованию предъявила соответствующие записи и открыла сейф с деньгами. По словам задержанного, он предложил потерпевшей поделить деньги, но та отказалась и начала кричать. Именно это и стало толчком к убийству.

Расправившись с жертвой, подозреваемый забрал деньги и уехал. Часть похищенных средств он потратил на погашение кредитов, а оставшиеся деньги полицейские изъяли во время обыска его автомобиля. Окончательная сумма материального ущерба устанавливается.

За умышленное убийство из корыстных побуждений подозреваемому грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Фото, видео: пресс-служба Нацполиции, Facebook

Ранее мы писали о том, что в автокатастрофе под Одессой погибли двое молодых парней.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить