Стали известны подробности убийства в одесской аптеке на Королева (видео)

О подробностях убийства в круглосуточной аптеке на правоохранители рассказали на странице одесской Нацполиции в Одесской области в Facebook.

Мы уже писали, что одесские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 21-летней работницы аптеки. Сейчас 35-летний уроженец Кодымского района ждет меру пресечения в изоляторе временного содержания. Ему инкриминируется умышленное убийство из корыстных побуждений.

Напомним, тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено вчера утром в помещении аптеки на ул. Ак.Корольова. Полицейские установили, что к преступлению причастен работник учреждения, который в настоящее время находится в стадии увольнения.

Преступник снимал жилье в другом районе города и приехал к аптеке на автомобиле заранее (около 22:00). Около трех часов ночи он пришел в аптеку, постучал в дверь и, показав фармацевту свое удостоверение ревизора, заявил, что прибыл для проверки.

Девушка-фармацевт впустила злоумышленника в помещение, где по его требованию предъявила соответствующие записи и открыла сейф с деньгами. По словам задержанного, он предложил потерпевшей поделить деньги, но та отказалась и начала кричать. Именно это и стало толчком к убийству.

Расправившись с жертвой, подозреваемый забрал деньги и уехал. Часть похищенных средств он потратил на погашение кредитов, а оставшиеся деньги полицейские изъяли во время обыска его автомобиля. Окончательная сумма материального ущерба устанавливается.

За умышленное убийство из корыстных побуждений подозреваемому грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Фото, видео: пресс-служба Нацполиции, Facebook

Ранее мы писали о том, что в автокатастрофе под Одессой погибли двое молодых парней.