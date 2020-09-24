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Убийство в аптеке на Королева: в Одессе задержан подозреваемый

Убийство в аптеке на Королева: в Одессе задержан подозреваемый

Одесские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве девушки-фармацевта. Задержанного доставили в районное отделение полиции.

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В ходе следствия выяснилось, что погибшая 21-летняя сотрудница аптеки хорошо знала убийцу – он в прошлом тоже работал в этой аптеке. Правоохранители считают, что фармацевт сама открыла ему дверь. Преступник беспрепятственно попал в помещение аптеки и напал на девушку с ножом, нанеся множество ранений.

Предварительно в полиции квалифицируют происшествие, как убийство из корыстных побуждений, но аптека при этом не была ограблена – выручка осталась в кассе. Остальные детали пока в полиции не раскрывают.

Ранее мы писали, что в 7 часов утра 23 сентября в Одессее в круглосуточной аптеке по адресу ул. Королева, 33-а была убита девушка-фармацевт.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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