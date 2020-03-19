У зв’язку з пандемією коронавірусу скасували Євробачення-2020

Через коронавірус Євробачення-2020 офіційно перенесли на наступний рік.

Про це повідомила пресслужба Євробачення.

– Дуже шкода, але ми маємо оголосити про скасування пісенного конкурсу Євробачення-2020 у Роттердамі, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатори конкурсу вивчили усі можливі варіанти, але дійшли висновку, що найбезпечніший варіант – перенести конкурс.

Представляти Україну на цьогорічному конкурсі у Роттердамі мав гурт Go-A з піснею “Соловей”.

Фото: volynnews.com

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