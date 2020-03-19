У зв’язку з пандемією коронавірусу скасували Євробачення-2020

Через коронавірус Євробачення-2020 офіційно перенесли на наступний рік.
Про це повідомила пресслужба Євробачення.
– Дуже шкода, але ми маємо оголосити про скасування пісенного конкурсу Євробачення-2020 у Роттердамі, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що організатори конкурсу вивчили усі можливі варіанти, але дійшли висновку, що найбезпечніший варіант – перенести конкурс.
Представляти Україну на цьогорічному конкурсі у Роттердамі мав гурт Go-A з піснею “Соловей”.
Фото: volynnews.com
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!