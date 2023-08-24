Офицер воинской части в Одессе задержан на взятке в 100 тыс. гривен: детали

Офицер воинской части в Одессе задержан на взятке в 100 тыс. гривен: детали

Начальника вещевой службы воинской части в Одессе будут судить за взятку в 100 тысяч гривен. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, офицер, вместе с заместителем командира по тылу воинской части, требовали от подчиненного военного, психолога радиорелейного батальона, 120 тысяч гривен. За эти средства они пообещали ему подписать обходное письмо и не создавать препятствий при сдаче должности и последующего перевода в другую воинскую часть, а именно не инициировать служебное расследование по надуманным фактам.

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Мужчину задержали после получения части суммы в размере 100 тысяч гривен. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 448 гривен.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника вещевой службы тыла одной из воинских частей за ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Офицеру грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, чтокомандир взвода одной из воинских частей Одесщины подозревается в требовании денег за отгулы и применении насилия к подчиненным.

Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

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Редакция ПРОФИЛЬ

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