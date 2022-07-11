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У спортсменов из Одесской области второе золото на Всемирных играх

У спортсменов из Одесской области второе золото на Всемирных играх

Каратистка из Черноморска Анита Серегина завоевала еще одно золото для Украины. Она стала лучшей в весовой категории до 55 кг.

Всемирные игры-2022, проходят в США, в городе Бирмингем. Успешное выступление Серегиной позволило пополнить копилку сборной Украины еще одной наградой.

На групповом этапе Серегина уступила египтянке Дахаб Али (1:2). Победы над Кристиной Клинепетер из США (7:2), и нидерландкой Линн Снелл (3:1) позволили спортсменке выйти в плей-офф.

В полуфинале украинка победила Ингриду Сученкову из Словакии (3:2), а в финальной схватке одержала победу над Александрой Гранде из Перу (3:2).

Всемирные игры – это международные соревнования по тем видам спорта. Которые не вошли в программу Олимпийских игр.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что золото Всемирных игр выиграла одесская каратистка Анжелика Терлюга.

Также мы писали, что Анита Серегина завоевала серебро Чемпионата мира – впервые в истории Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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