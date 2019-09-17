У селі на Одещині ввели карантин через поширення амброзії

Загальна площа, що потрапила під карантин, складає 21,68 га.

На території села Сичавка оголошений карантинний режим у зв’язку з поширенням амброзії полинолистої.

Про це повідомляє Інформаційний ресурс Лиманського району.

– У Сичавці була перевірка. Держпродспоживслужба прислала інспектора карантинної служби. Після його візиту нам було видано припис, згідно з яким було запроваджено карантинний режим. На сесії Лиманського райради розглядалося це питання. Також, на гарячу лінію райдержадміністрації надходило багато дзвінків саме з Сичавки, – прокоментувала ситуацію виконуюча обов’язки начальника райвідділку агропромислового розвитку Тетяна Шишовська.

За підсумками інспекції карантин введений на наступних вулицях села: Набережна, Центральна, Прикордонна, Чорноморська, Південна (вся балка по праву сторону від вул. Південна), Кооперативна, Перемоги, Шевченка і Філатова, територія за Сичавським млином. Загальна площа, що потрапила під карантин, складає 21,68 га.

В Сичавці вже кілька років поспіль активісти ведуть боротьбу з цим шкідливим бур’яном. У 2019 Сичавська сільрада виділила з бюджету на програму по знищенню амброзії 30 тисяч гривень.

Термін дії карантинного режиму – з 13 вересня 2019 року до остаточного знищення вогнищ амброзії на території Сичавки.

«Карантин накладається на п’ять років. Інспектор буде виїжджати щороку, і якщо протягом 5 років амброзія не буде виявлена, карантин знімають. Але інспектор повинен приїхати через два тижні, після виходу районного розпорядження і перевірити, як ведеться знищення бур’яну. Якщо ж інспектор виявить, що амброзія на карантинних дільницях не знищена, він має право скласти протокол і притягнути до адміністративної відповідальності Сичавську сільську раду, – додала Тетяна Шишковська.

Фото: Агроэксперт-Трейд