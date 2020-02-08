У одесского дельфинария разрастается стройка: что там сейчас происходит (фото)

Строительные работы на пляже Ланжерон возле дельфинария «Немо» не останавливаются ни на день. Новые здания растут на месте техногенно-опасного котлована. Семиэтажный отель и так называемый центр дельфинотерапии уже равны по высоте. Со стороны набережной появилась некая разметка, которая может означать, что застройщик планирует заблокировать еще некоторую часть территории набережной.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав возле дельфинария «Немо».

Семиэтажное здание вблизи набережной уже принимает некое подобие отеля. Он застеклен и по стилю продолжает уже давно выстроенный отель рядом. Строители, несмотря на холод и выпавшие осадки, продолжают работать. Теперь стало ясно, что 7 этажей – предел.

За этим зданием строится еще одно. Оно на данный момент 4-этажное и, вероятнее всего, не будет выше. Учитывая особенности ландшафта и то, что 7-этажный отель строили внизу, вблизи набережной, оба здания относительно равны по высоте. А ведь четыре месяца назад у данного строения был только один этаж и готовился каркас для второго.

Напомним, еще в сентябре 2018 года новый семиэтажный отель у набережной был лишь страшным сном одесситов. Тогда на этой территории только закладывался фундамент, в связи с чем проводились неоднократные массовые акции протеста против застройки Ланжерона, так как горожанам не нравился сам факт стройки и перекрытие прохода к морю. На одной из акций активисты снесли забор, установленный по периметру стройплощадки.

Спустя два месяца на месте котлована выросло уже сооружение в четыре этажа. В то же время «Нацкорпус» обнародовал предписание областного департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции. Они сообщили, что заказчик работ – ООО «Нерум», строит без надлежащим образом полученных документов, что является нарушением. Представитель ГАСИ требовал признать заказчика нарушителем и виновным в совершении правонарушения. Также ООО «Нерум» был выписан штраф в размере 1 млн 659,9 тыс. грн.

Несмотря на это, работы продолжались, в результате чего погиб человек. Но эту трагедию «замяли» и забыли.

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