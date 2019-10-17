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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе разрослась стройка у дельфинария: то, что есть, застеклили, а рядом возводят новое (фото)

В Одессе разрослась стройка у дельфинария: то, что есть, застеклили, а рядом возводят новое (фото)

У нового строения уже есть каркас первого этажа. Сейчас там строители готовят почву под второй этаж.

Стройка возле одесского дельфинария «Немо» набирает обороты. Высотное здание уже отблескивает и отражает свет – там практически закончили устанавливать стекла.

Здание уже остеклили

Здание уже остеклили

Помимо уже возведенного здания, развернулась еще одна стройка на той же площадке. Сейчас одноэтажное здание только обрастает железобетонным каркасом. Но уже есть основа для строительства второго этажа, его достраивают рабочие на площадке.

Строители готовят основу под второй этаж

Строители готовят основу под второй этаж

Новое здание «растет» на месте когда-то вырытого котлована. И это несмотря на то, что место в облгосадминистрации посчитали опасным из-за угрозы оползня. По решению властей, котлован сначала засыпали, но потом опять разрыли. Несмотря на все предостережения, застройщик продолжает утяжелять оползнеопасную зону возле набережной.

Примечательно, что «дельфин», ранее привязанный к деревьям возле стройплощадки и вызывающий недопонимание у одесситов, теперь стоит за забором.

Фигурка дельфина оказалась за забором

Фигурка дельфина оказалась за забором

Напомним, строительство возле дельфинария развернулось в конце прошлой весны. В сентябре того же года активисты попросили застройщика прекратить незаконные действия. Но стройку не остановили. В свою очередь, активисты пытались остановить ее своими силами. Так, был случай, когда представители общественных организаций и политических партий пришли громить забор стройплощадки.

В октябре прошлого года ГАСИ Украины официально запретила строительство на Ланжероне. Но и это не заставило застройщиков окончательно угомониться. В связи с этим в прокуратуре завели дело по его «самоуправству».

А через несколько месяцев там погиб рабочий – его придавило краном.

После этого одесситы собрались на акцию «Дельфинарий на костях».

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2 комментарии
Артем Виноградов
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Владимир
Гость
Владимир

А какая разница, стройка сама не может происходить без согласования, а раз горисполком молчит, значит договорились с Трухановым

Голос за0Голос против  Ответить
17 минут назад
Йося
Гость
Йося

Знести усі незаконні забудови, безперечно!

Голос за0Голос против  Ответить
8 минут назад
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