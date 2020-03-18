У МЗС пояснили, що треба знати українцям, які не встигли повернутись в Україну до 17 березня

З 0:00 16 березня (опівночі між 15 та 16 березня) до 0:00 3 квітня (опівночі між 2 та 3 квітня) припинено в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Виключення становлять акредитовані дипломати представництв іноземних країн в Україні, співробітники представництв міжнародних організацій. МЗС також в особливих випадках має право видавати індивідуальні дозволи на в’їзд іноземців. Заборона на в’їзд може бути скасована чи продовжена в залежності від ситуації із поширенням коронавірусу COVID-19 у світі.

Громадяни України та ті іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, мають право в’їзду в Україну.

З 0:00 17 березня (опівночі між 16 та 17 березня) Україна припинила міжнародне регулярне пасажирське сполучення, тож навіть громадяни України та іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, не зможуть прибути до України регулярним пасажирським сполученням – рейсовим літаком, потягом чи автобусом.

Ситуація зі стрімким поширенням коронавірусу у світі стала серйозним випробуванням для всього світу та України зокрема. Міністерство закордонних справ України робить і робитиме усе можливе, щоби кожен українець, який перебуває за кордоном і потребує допомоги, її отримав.

МЗС України закликає громадян, які потребують повернення в Україну протягом періоду тимчасового обмеження перетину державного кордону, ознайомитись з наведеними нижче порадами та сприяти поширенню цієї інформації у соціальних мережах і групових чатах, де її зможуть побачити інші.

Важливо!

Держава надає максимальне сприяння туроператорам та перевізникам, щоб вони забрали українських туристів з віддалених куточків світу.

Станом на 17 березня налагоджено планове повернення українців з Єгипту, ОАЕ, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Україна сформувала точки-хаби, з яких громадяни України гарантовано зможуть дістатись до України безкоштовно або за пільговими цінами:

– Стамбул

– Дубаї, Абу Дабі

– Прага

– Берлін

– Варшава, Перемишль

– Відень

– Братислава

– Рига, Вільнюс

Досягнуто домовленості між МЗС, Мінінфраструктури та авіакомпанією SkyUP щодо евакуації громадян України нерегулярними рейсами компанії SkyUP з таких міст:

– Париж

– Аліканте

– Берлін

– Стокгольм

– Відень

– Варшава

– Прага

– Тбілісі

– Лісабон

– Мюнхен

– Неаполь

– Франкфурт

– Таллінн

– Цюрих

– Стамбул

– Барселона

– Лондон

Список хабів буде надалі оновлюватися. Слідкуйте за офіційною інформацією на сайті МЗС.

Крім того, найближчим часом будуть організовані спецрейси в Україну за пільговою ціною. Вони будуть здійснюватися з міст з найбільшим скупченням громадян. Коли і звідки відправлятимуться рейси – громадян повідомлятимуть посольства. Крім того, ця інформація буде на офіційних сайтах Міністерства закордонних справ та Міністерства інфраструктури.

1) Що робити українцям, яким потрібно повернутись в Україну у період тимчасового обмеження перетину державного кордону?

Зверніться до посольства чи консульства у країні вашого перебування електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії на їхній офіційній сторінці. Вам необхідно буде надіслати свої контактні дані на e-mail дипломатичної установи, в якому обов’язково вказати ім’я, прізвище та по батькові, контактний телефон і місце вашого тимчасового перебування. Також можна звернутися на сторінках посольств і консульств у соцмережах. Повідомте ваші ім’я та прізвище, місце перебування та готовність до повернення в Україну

Зареєструйтесь у системі ДРУГ. Це спеціальна система Міністерства закордонних справ України, в яку ви вносите свої дані і повідомляєте МЗС та закордонним дипломатичним установам України про своє перебування у певній країні. Це найпростіший спосіб дати знати системі МЗС про себе. Повідомте МЗС про країну, де Ви перебуваєте, й надайте якомога більше інформації про суть проблеми в розділі “Коментар до подорожі”. Зокрема, це суттєво спрощує збір даних для формування списків громадян України, які мають термінову потребу повернутися додому в період обмежень. З очевидних причин, навантаження на систему за останні дні зросло в десятки разів. Приносимо наші вибачення за проблеми з її функціонуванням і просимо вас з розумінням ставитися до цих ситуацій. У разі виникнення проблем під час реєстрації, будь ласка, спробуйте повторити спробу пізніше.

Чекайте на подальші інструкції щодо формування груп для повернення в Україну.

Слідкуйте в оновленнях на сайті МЗС за оперативною інформацією щодо обмежень, які країна вашого перебування ввела на перетин кордонів та пересування.

2) Як будуть формувати списки громадян на спеціальні рейси для повернення в Україну?

Списки громадян, які мають термінову потребу повернення в Україну спеціальними нерегулярними рейсами, формуватиме посольство або консульство у країні вашого перебування.

Вам необхідно буде надіслати свої контактні дані на e-mail дипломатичної установи, в якому обов’язково вказати ім’я, прізвище та по батькові, контактний телефон і місце вашого тимчасового перебування.

За вказаними контактами вас будуть інформувати щодо місця, дати та часу відправки спеціального рейсу в Україну.

Контакти усіх закордонних дипломатичних установ України можна знайти на спеціальній сторінці сайту МЗС України.

3) Чи можу я повернутись в Україну на власному авто у період тимчасового обмеження перетину кордону?

Так, але необхідно уважно ознайомитись з обмеженнями в тих країнах, через які буде пролягати ваш маршрут, та режимом роботи пропускних пунктів на державному кордоні України.

Інтерактивна карта актуальних даних щодо роботи пунктів пропуску на державному кордоні України доступна за посиланням на сайті Нової Митниці.

Багато країн запроваджують спеціальні режими перетину кордонів і обмежують пересування всередині своїх регіонів. Ознайомитись з оперативною інформацією щодо обмежень у різних країнах можна на сайті МЗС.

4) Чи зможу я повернутись літаком до України, якщо авіакомпанія не скасувала рейс?

Опівночі з 16 на 17 березня Україна закрила регулярне міжнародне пасажирське сполучення до 3 квітня. Це стосується і авіасполучення.

Міністерство інфраструктури України веде переговори з авіакомпаніями щодо можливості здійснення окремих рейсів у період припинення міжнародного пасажирського сполучення.

Міністерство інфраструктури та Міністерство закордонних справ України повідомлять про домовленості додатково на своїх офіційних сайтах і сторінках в соцмережах.

До появи цих офіційних повідомлень, МЗС України закликає не купувати квитки для повернення в Україну протягом періоду припинення міжнародного пасажирського сполучення (з 17 березня до 2 квітня включно), навіть якщо такі квитки продаються на сайтах авіакомпаній.

Для тих, хто нагально потребуватиме повернення до України в період обмежень, Уряд України розробляє механізм спеціальних нерегулярних рейсів. Після ухвалення відповідного рішення, громадяни отримають всі необхідні інструкції від українських посольств і консульств за кордоном, які формуватимуть списки громадян для повернення в Україну.

Фото: vkursi.te.ua

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