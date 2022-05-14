У мужчин призывного возраста возникли сложности с транзитом через Паланку

Участок трассы Одесса-Рени проходит по территории Молдовы. Чтобы попасть на него, необходимо пройти контроль на пункте пропуска Паланка. С недавнего времени украинские пограничники стали отказывать в пересечении пункта пропуска некоторым мужчинам.

По сообщениям очевидцев, если у вас одесская прописка, скорее всего в возможности проезда по транзитному участку трассы вам откажут. Пропускаю как правило жителей окрестных районов, а также женщин и детей.

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украину эту ситуацию пояснили тем, что фиксируется много случаев нарушения условий военного времени. С начала войны на Паланку приезжали мужчины призывного возраста, которые обращались к молдавским пограничникам с просьбой предоставить им статус беженца и таким образом покидали страну.

“На самом деле мужчин пропускают для транзита, однако если у пограничника возникает подозрение в намерениях человека, он имеет полное право не пропускать его дальше согласно условиям военного времени”, – пояснила исполняющая обязанности заместителя начальника группы инспекторов пограничного контроля Иванна Плантовская.

Отметим, что сейчас трасса Одесса-Рени, в частности ее транзитный участок по территории Молдовы – единственный путь в южную часть региона. Альтернативная дорога проходила по мосту через Днестровский лиман, но он был поврежден в результате ракетных ударов российских агрессоров.