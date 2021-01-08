У мэра Одессы может появиться новый зам по торговле

Мэр Одессы Геннадий Труханов, судя по всему, определился с кандидатурой своего заместителя по вопросам торговли и рекламы взамен недавно уволенного Олеся Янчука.

Как стало известно, новым вице-мэром может стать член партии «Доверяй делам» Олег Толмачев. Он уже подал соответствующую декларацию.

Ранее Толмачев баллотировался в депутаты Одесского горсовета, но не был избран.

Согласно декларации Толмачева, поданной им в качестве кандидата на должность вице-мэра, у него есть две квартиры и одно нежилое помещение в Одессе. Также он задекларировал два авто – Mercedes-Benz S 500L 2015 года и Hyundai Santa Fe 2016 года выпуска.

Супруга Толмачева Яна Толмачева владеет ценными бумагами и входит в число бенефициаров компании «Бонус плюс» и одесского охранного агентства «Зевс».

В минувшем году Толмачев заработал 2,7 млн грн.

Супруги Толмачевы держат на счетах в банках более 100 тыс. грн, 1,5 тыс. долларов и 1 тысячу евро. Наличными они держат 1,5 млн грн, 95 тыс. долларов и 70 тысяч евро.

Напомним, в начале декабря 2020 года Труханов уволил двоих своих заместителей. В частности, вице-мэр Олесь Янчук, который курировал вопросы торговли, уволен «по соглашению сторон».

Фото: УСИ