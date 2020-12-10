Мэр Одессы Труханов официально уволил двоих вице-мэров

Мэр Одессы подхватил коронавирус и самоизолировался Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что получил положительный тест на COVID-19 и в этой связи уходит на самоизоляцию. ПОДРОБНЕЕ

Обещать не значит выполнить: что требовать от новой команды мэра Одессы? Выборы закончились, и Одесса вернулась к обычной жизни – с новым-старым мэром и лидерством партии «Доверяй делам» в горсовете. Теперь у нас есть еще пять лет, чтобы научиться контролировать управленцев, которых мы избрали. ПОДРОБНЕЕ