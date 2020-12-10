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Мэр Одессы Труханов официально уволил двоих вице-мэров

Мэр Одессы Труханов официально уволил двоих вице-мэров

Городской голова Одессы Геннадий Труханов уволил двоих своих заместителей. 

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Соответствующие распоряжения появились на официальном сайте мэрии Одессы.

В частности, вице-мэр Олесь Янчук, который курировал вопросы торговли, уволен “по соглашению сторон”.

Также в отставку с должности первого вице-мэра отправлен Сергей Подгайный. Еще одним распоряжением Труханов назначил Подгайного начальником управления дорожного хозяйства Одессы.

Ранее Труханов назначил нового начальника Департамента городского хозяйства.

Напомним, что прежний директор департамента Дмитрий Жеман стал вице-мэром Одессы и курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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