У місті на Одещині невідомі отруїли бродячих та домашніх собак

В Ізмаїлі поліцейські перевіряють інформацію про отруєння собак.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.
До територіального відділу поліції звернулися місцеві жителі із заявами про те, що у різних районах міста були знайдені мертві тварини, серед яких як бродячі, так і домашні. За словами заявників, тварини могли бути отруєні.
Наразі перевірка цих відомостей триває. Нагадаємо, що за жорстоке поводження з тваринами законом передбачена відповідальність – до восьми років позбавлення волі.
Фото: 112 Україна
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