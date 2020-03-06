У місті на Одещині невідомі отруїли бродячих та домашніх собак

В Ізмаїлі поліцейські перевіряють інформацію про отруєння собак.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

До територіального відділу поліції звернулися місцеві жителі із заявами про те, що у різних районах міста були знайдені мертві тварини, серед яких як бродячі, так і домашні. За словами заявників, тварини могли бути отруєні.

Наразі перевірка цих відомостей триває. Нагадаємо, що за жорстоке поводження з тваринами законом передбачена відповідальність – до восьми років позбавлення волі.

Фото: 112 Україна

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