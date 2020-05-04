В Одесі чоловік нацькував собаку на патрульних (фото)

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Учора, близько 12-години дня, до поліції надійшло повідомлення про порушення правил вигулу собак.

Заявник повідомив, що у Ванному провулку знаходиться чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння з собакою бійцівської породи без намордника та повідка. Чоловік схвильовано додав, що тварина кидається на дітей.

Патрульні в лічені хвилини прибули на місце виклику та виявили порушника з собакою, на яких скаржились перехожі.

Чоловік поводив себе агресивно, на вимогу інспекторів заспокоїти тварину й одягнути на неї повідок, не реагував.

Порушник нацькував собаку на патрульних, після чого тварина кинулась на поліцейського.

Щоб знешкодити собаку, охоронці порядку використали вогнепальну зброю.

34-річного порушника інспектори затримали, а поранену тварину передали спеціалістам, які доставили її до ветеринарної лікарні.

Фото ілюстративне: Ternopil.eu

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