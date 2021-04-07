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У кого сегодня день ангела по православному календарю?

У кого сегодня день ангела по православному календарю?

День ангела принято называть именинами. Это особая дата в церковном календаре, которая связана со святым, именем которого назван человек. У каждого имени есть свой день в году.

Так, сегодня, 7 апреля, по православному церковному календарю день ангела у Саввы и Тихона.

Имя Савва образовалось от арамейского слова «сава» или «саба», которое значит «старец» или «мудрец».

Имя Тихон произошло от имени древнегреческой богини удачи Тюхе, которое переводится как «случайность, жребий, удача». Поэтому, считается, что обладателю этого имени всегда будет улыбаться удача.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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