У кого сегодня день ангела?

Сегодня, 17 апреля, по православному календарю день ангела отмечают Вениамины, Георгии, Иваны, Иосифы, Николаи, Федоры и Марии.

Вениамин — имя библейского происхождения. В оригинале оно звучит как Беньямин и переводится «сын моей правой руки» или «счастливый сын».

Георгий — имя греческого происхождения и означает «земледелец».

Иван — это имя с иврита переводится как «помилованный Богом», «милость Божья», «подарок Божий», «Бог благословил», «Божье благоволение».

Иосиф — происходит от библейского имени Йосеф, которое переводится как «добавлен» или «прибавится».

Николай — это имя в переводе с греческого языка означает «победитель народов». По смыслу имя Николай тождественно имени Никодим. В разных странах Европы у этого имени есть аналоги: во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Николаус, в Скандинавии – Никлас.

Федор — имя греческого происхождения, означает «дарованный Богом», «Божий дар».

Мария — имя уходит корнями в древнюю Грецию и в оригинале звучит как Марьям. Означает «быть горьким».