У кого из знаменитостей сегодня День рождения?

Сегодня, 6 августа, День рождения отмечает американский режиссер индийского происхождения М. Найт Шьямалан. Ему исполняется 51 год.

Шьямалан прославился мистическими триллерами. Один из самых его известных и успешных фильмов — «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Будущий режиссер родился в 1970 году в Пондишери (Индия). Вскоре семья переехала в США. В 1992 году Шьямалан окончил киношколу при Нью-Йоркском университете. В этом же году под влиянием фильмов Альфреда Хичкока он снял свою первую картину «Яростная молитва». Далее последовали такие ленты, как «Неуязвимый», «Знаки», «Таинственный лес», «Дьявол», «Сплит» и другие.

Найт Шьямалан нередко сам писал сценарии к своим фильмам и в них же снимался, но не всегда получалось удачно. Так, в картине «Девушка из воды» он воплотил образ писателя-мессии, призванного спасти мир. Ленту разгромили критики и номинировали на премию «Золотая малина» за худшую режиссуру. Вследствие этого провала режиссёру не дали работать над фильмом «Гарри Поттер и Принц-полукровка».

Последней его лентой стал триллер «Старый», вышедший на экраны в июле этого года.

Фото: film.ru