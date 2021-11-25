У кого именины по православному календарю сегодня?

Сегодня, 24 ноября, в Одессе на Приморском бульваре возле памятника Дюку уже по традиции установили огромный девятисвечник – ханукию. Он знаменует скорое начало еврейского праздника свечей – Хануки. В этом году он будет отмечаться с 28 ноября по 6 декабря.

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