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У кого именины по православному календарю сегодня?

У кого именины по православному календарю сегодня?

Сегодня, 25 ноября, именины отмечают Иван, Карина, Лев, Николай и Савва.

  • Имя Иван произошло от древнееврейского имени Иоанн и переводится как «Яхве (Бог) пожалел», «Яхве (Бог) смилостивился», «Яхве (Бог) помиловал», «Яхве да будет милостлив», «Благодать Божия».
  • Имя Карина с латинского языка переводится как «дорогой, милый» или «киль корабля». По другой версии имя произошло от итальянского имени Кара.
  • У имени Лев латинское происхождение. Есть версия, что так называли при рождении мальчиков, чтобы те приобретали сверхсилу и становились храбрыми, как лев.
  • Имя Николай в переводе с греческого языка означает «победитель народов». По смыслу имя Николай тождественно имени Никодим. В разных странах Европы у этого имени есть аналоги: во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Николаус, в Скандинавии – Никлас.
  • Имя Савва образовалось от арамейского слова «сава» или «саба», которое значит «старец» или «мудрец».
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Редакция ПРОФИЛЬ

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