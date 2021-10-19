У кого день ангела сегодня?

Значение имени Макар

Имя Макар с древнегреческого языка переводится как «блаженный, счастливый». В античной мифологии «Макариос» — один из эпитетов Зевса.

В церковном варианте используется форма «Макарий». В христианском именослове это имя соотносится с несколькими раннехристианскими святыми, среди которых наиболее известен отшельник и автор нескольких духовных сочинений Макарий Великий (IV век) и его современник, священник и писатель Макарий Александрийский.

Когда день ангела у Макара?

По православному календарю, день ангела у Макара по таким датам:

12 января, 23 января, 25 января, 27 января;

1 февраля, 4 февраля, 18 февраля, 21 февраля;

4 марта, 12 марта, 30 марта;

9 апреля, 14 апреля, 30 апреля;

14 мая, 26 мая, 27 мая;

4 июня, 8 июня;

7 августа, 22 августа, 24 августа, 31 августа;

10 сентября, 12 сентября, 19 сентября, 20 сентября, 28 сентября;

2 октября, 11 октября, 19 октября, 25 октября;

12 ноября;

6 декабря.