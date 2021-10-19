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У кого день ангела сегодня?

У кого день ангела сегодня?

Сегодня, 19 октября, день ангела отмечает Макар.

Значение имени Макар

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Имя Макар с древнегреческого языка переводится как «блаженный, счастливый». В античной мифологии «Макариос» — один из эпитетов Зевса.

В церковном варианте используется форма «Макарий». В христианском именослове это имя соотносится с несколькими раннехристианскими святыми, среди которых наиболее известен отшельник и автор нескольких духовных сочинений Макарий Великий (IV век) и его современник, священник и писатель Макарий Александрийский.

Когда день ангела у Макара?

По православному календарю, день ангела у Макара по таким датам:

  • 12 января, 23 января, 25 января, 27 января;
  • 1 февраля, 4 февраля, 18 февраля, 21 февраля;
  • 4 марта, 12 марта, 30 марта;
  • 9 апреля, 14 апреля, 30 апреля;
  • 14 мая, 26 мая, 27 мая;
  • 4 июня, 8 июня;
  • 7 августа, 22 августа, 24 августа, 31 августа;
  • 10 сентября, 12 сентября, 19 сентября, 20 сентября, 28 сентября;
  • 2 октября, 11 октября, 19 октября, 25 октября;
  • 12 ноября;
  • 6 декабря.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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