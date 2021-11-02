У каких имен день ангела сегодня?

Сегодня, 2 ноября, день ангела отмечают Герасим, Матрона, Ирина, Николай и Артемий.

Имя Герасим в переводе с древнегреческого языка изначает «уважаемый», «чтимый», «старший».

Имя Матрона — женское русское имя латинского происхождения, в переводе означает «почтенная дама», «госпожа», «мать семьи» и «матушка». Чаще всего используется форма имени Мартёна.

Имя Ирина в переводе с древнегреческого языка означает «мир» и «спокойствие».

Имя Николай переводится с греческого языка как «победитель народов». По смыслу имя Николай тождественно имени Никодим. В разных странах Европы у этого имени есть аналоги: во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Николаус, в Скандинавии – Никлас.

Имя Артемий связано с именем богини Артемиды. Есит мнение, что с древнегреческого «ἀρτεμής» переводится как «невредимый, здоровый». Разговорная форма имени — Артём.

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